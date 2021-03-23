İşte Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan isimler! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

EMRE AKBABA Galatasaray ile Emre Akbaba henüz yeni sözleşme imzalamadı. 28 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalanmazsa Emre Akbaba serbest kalacak.

FODE KOITA

Kasımpaşa'dan ayrılacak olan Fode Koita'nın gelecek sezon için Trabzonspor ile söz kestiği ve imzaların atılacağı kaydedildi.

