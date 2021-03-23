Haberler Süper Lig İşte Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan isimler! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

İşte 'de sözleşmesi sona erecek olan isimler! , , ve ...

'de heyecan son sürat devam ederken , , ve dahil tüm ekipler gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok yıldızın sözleşmesi bitecek ve boşa çıkacak. İşte kontratı sonlanacak olan isimler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 17:16
İşte Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan isimler! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

DORUKHAN TOKÖZ
ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Dorukhan Toköz'ün son durumunu , Real Betis ve Celta Vigo yakından takip ediyor.


İşte Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan isimler! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ALPASLAN ÖZTÜRK
Göztepe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Alpaslan Öztürk, sezon sonunda boşa çıkıyor. 27 yaşındaki savunma oyuncusuna ve 'ın ilgisi bulunuyor.

İşte Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan isimler! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ATIBA HUTCHINSON
'ın deneyimli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'ın gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

İşte Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan isimler! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

EMRE AKBABA
ile Emre Akbaba henüz yeni sözleşme imzalamadı. 28 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalanmazsa Emre Akbaba serbest kalacak.

İşte Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan isimler! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FODE KOITA
Kasımpaşa'dan ayrılacak olan Fode Koita'nın gelecek sezon için ile söz kestiği ve imzaların atılacağı kaydedildi.

İşte Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan isimler! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

SALİH UÇAN
Alanyaspor'dan ayrılmayı kafasına koyan Salih Uçan'ın yeni sezonda forması giyeceği öne sürüldü.


İşte Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan isimler! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

UTKU YUVAKURAN
'ta Utku Yuvakuran ile yeni sözleşme imzalanması öngörülüyor.

İşte Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan isimler! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

RYAN DONK
savunmasının önemli ismi Ryan Donk'un sözleşmesi de sezon sonu bitiyor. Yönetimin Hollandalı futbolcuyla yapılan görüşmelerde yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varması bekleniyor.

İşte Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan isimler! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

AYTAÇ KARA
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kasımpaşa ile sözleşmesini uzatmadı. Aytaç'ın ismi ciddi bir şekilde ile anılıyor.

İşte Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan isimler! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

MARTIN LINNES
'da Norveçli sağ bek Linnes'in geleceği henüz netlik kazanmış değil.

İşte Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan isimler! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ÖMER BAYRAM
'da sözleşmesi bitecek bir diğer futbolcu Ömer Bayram. 29 yaşındaki futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

İşte sözleşmesi bitecek diğer oyuncular...

İşte Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan isimler! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

DEMBA BA

İşte Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan isimler! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

SABA LOBJANIDZE

İşte Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan isimler! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

STEVEN CAULKER

İşte Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan isimler! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BRAIAN SAMUDIO

İşte Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan isimler! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

EMRE TAŞDEMİR

İşte Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan isimler! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GÜNAY GÜVENÇ

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