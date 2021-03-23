İşte Süper Lig'de sözleşmesi sona erecek olan isimler! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

DORUKHAN TOKÖZ
Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Dorukhan Toköz'ün son durumunu Fenerbahçe, Real Betis ve Celta Vigo yakından takip ediyor.
DORUKHAN TOKÖZ
Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Dorukhan Toköz'ün son durumunu Fenerbahçe, Real Betis ve Celta Vigo yakından takip ediyor.
ALPASLAN ÖZTÜRK
Göztepe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Alpaslan Öztürk, sezon sonunda boşa çıkıyor. 27 yaşındaki savunma oyuncusuna Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisi bulunuyor.
ATIBA HUTCHINSON
Beşiktaş'ın deneyimli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'ın gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.
EMRE AKBABA
Galatasaray ile Emre Akbaba henüz yeni sözleşme imzalamadı. 28 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalanmazsa Emre Akbaba serbest kalacak.
FODE KOITA
Kasımpaşa'dan ayrılacak olan Fode Koita'nın gelecek sezon için Trabzonspor ile söz kestiği ve imzaların atılacağı kaydedildi.
SALİH UÇAN
Alanyaspor'dan ayrılmayı kafasına koyan Salih Uçan'ın yeni sezonda Galatasaray forması giyeceği öne sürüldü.
UTKU YUVAKURAN
Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran ile yeni sözleşme imzalanması öngörülüyor.
RYAN DONK
Galatasaray savunmasının önemli ismi Ryan Donk'un sözleşmesi de sezon sonu bitiyor. Yönetimin Hollandalı futbolcuyla yapılan görüşmelerde yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varması bekleniyor.
AYTAÇ KARA
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kasımpaşa ile sözleşmesini uzatmadı. Aytaç'ın ismi ciddi bir şekilde Galatasaray ile anılıyor.
MARTIN LINNES
Galatasaray'da Norveçli sağ bek Linnes'in geleceği henüz netlik kazanmış değil.
ÖMER BAYRAM
Galatasaray'da sözleşmesi bitecek bir diğer futbolcu Ömer Bayram. 29 yaşındaki futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.
İşte sözleşmesi bitecek diğer oyuncular...
DEMBA BA
SABA LOBJANIDZE
STEVEN CAULKER
BRAIAN SAMUDIO
EMRE TAŞDEMİR
GÜNAY GÜVENÇ