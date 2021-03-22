Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri: MKE Ankaragücü’nde corona virüsü şoku! İngiltere mutantına rastlandı

Son dakika spor haberleri: ’nde corona virüsü şoku! mutantına rastlandı

ekiplerinden ’nde yapılan corona virüsü test sonucunda bir personelin salgın hastalığa yakalandığı ve varyant analizinde mutantına rastlandığı duyuruldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 11:49 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 11:57
Son dakika spor haberleri: MKE Ankaragücü’nde corona virüsü şoku! İngiltere mutantına rastlandı

'nde mutant virüs şoku yaşanıyor. Başkent ekibinde yapılan corona virüsü testleri sonucunda bir personelin varyant analizinde mutantına rastlandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Görülen lüzum üzerine yapılan korona virüs testinde bir personelimizin Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Yapılan varyant analizinde İngiltere mutantına rastlanmıştır. Kulübümüzce gerekli tedbirler alınmış olup, tesisimiz tümüyle dezenfekte edilmiş, karantina sürecine ve personelimizin tedavisine derhal başlatılmıştır. Personelimize acil şifalar diliyoruz."

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