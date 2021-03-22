Son dakika spor haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe için seri sonu! İki takım da...

Son haftaların formda takımı Beşiktaş ile deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadele Domagoj Vida ve Ozan Tufan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu beraberlik iki takım için de seri sonu anlamı taşıdı.

KARTAL'IN 6 MAÇLIK SERİSİ BİTTİ!

Ligde aldığı üst üste galibiyetlerle zirveye kurulan Beşiktaş'ın 6 maçlık serisi Fenerbahçe karşısında son buldu. Konyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarını kayıpsız geçen siyah-beyazlıların müthiş serisi derbide Fenerbahçe karşısında bitti.



DEPLASMAN KRALI VODAFONE PARK'TA DURDU!

Bu sezon iç sahada şok puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, deplasmanda aldığı galibiyetlerle dikkat çekti. Hatayspor, Karagümrük, Trabzonspor ve Konyaspor gibi zorlu deplasmanlardan 3 puanla dönen sarı-lacivertlilerin bu serisi Beşiktaş maçındaki beraberlikle son buldu.