Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe için seri sonu! İki takım da...

Son dakika spor haberleri: ve için seri sonu! İki takım da...

'in 31. haftası dev derbiye sahne oldu. ile , 'ta kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu beraberlik iki takımın da serisine nokta koymasına sebep oldu. Son 6 maçını kazanan Beşiktaş'ın serisi son bulurken deplasmanda 4 maçtır galip gelen sarı-lacivertliler de buna nokta koydu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 11:38
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe için seri sonu! İki takım da...

Son haftaların formda takımı ile deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken , 'ta karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadele ve 'ın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu beraberlik iki takım için de seri sonu anlamı taşıdı.

KARTAL'IN 6 MAÇLIK SERİSİ BİTTİ!
Ligde aldığı üst üste galibiyetlerle zirveye kurulan Beşiktaş'ın 6 maçlık serisi Fenerbahçe karşısında son buldu. , , , , ve maçlarını kayıpsız geçen siyah-beyazlıların müthiş serisi derbide Fenerbahçe karşısında bitti.

DEPLASMAN KRALI VODAFONE PARK'TA DURDU!
Bu sezon iç sahada şok puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, deplasmanda aldığı galibiyetlerle dikkat çekti. , , ve Konyaspor gibi zorlu deplasmanlardan 3 puanla dönen sarı-lacivertlilerin bu serisi Beşiktaş maçındaki beraberlikle son buldu.

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