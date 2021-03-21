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Sivasspor gol şov yaptı!

İzmir deplasmanına çıkan Sivasspor, ilk yarıda 4, ikinci yarıda 1 gol atarak 5-0 öne geçti. Göz-Göz’ün çabası yetmedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 22:32 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 06:50
Sivasspor gol şov yaptı!
SİVASSPOR, 'ye karşı gol şov yaptı. Maça hızlı başlayan Yiğidolar 13'te Boyd'un golüyle öne geçti ama Boyd'un elle oynaması nedeniyle iptal oldu. 23'te savunmanın hatasını değerlendiren Yatabare perdeyi açtı: 0-1. 38'de uzaklardan vurdu: 0-2. 41'de Uğur ortaladı, Mihojevic dokunamadı Boyd ağları sarstı: 0-3. 45+1'de Boyd, sağdan ceza sahasına girip kaleciyi de çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla skoru 4-0 yaptı. 55'te Yatabare skoru 5-0'a getirdi. 60'da Cherif Ndiaye, sağ çaprazdan vurdu: 1-5. 66'da Jahovic'in kafayla indirdiği topu arka direkte Titi gole çevirdi: 2-5. 90+2'de Diabate'nin şutunda top çizgiyi geçti: 3-5.
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