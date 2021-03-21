Sivasspor gol şov yaptı!

İzmir deplasmanına çıkan Sivasspor, ilk yarıda 4, ikinci yarıda 1 gol atarak 5-0 öne geçti. Göz-Göz’ün çabası yetmedi.
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 22:32Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 06:50
SİVASSPOR, Göztepe'ye karşı gol şov yaptı. Maça hızlı başlayan Yiğidolar 13'te Boyd'un golüyle öne geçti ama Boyd'un elle oynaması nedeniyle iptal oldu. 23'te savunmanın hatasını değerlendiren Yatabare perdeyi açtı: 0-1. 38'de Fajr uzaklardan vurdu: 0-2. 41'de Uğur ortaladı, Mihojevic dokunamadı Boyd ağları sarstı: 0-3. 45+1'de Boyd, sağdan ceza sahasına girip kaleciyi de çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla skoru 4-0 yaptı. 55'te Yatabare skoru 5-0'a getirdi. 60'da Cherif Ndiaye, sağ çaprazdan vurdu: 1-5. 66'da Jahovic'in kafayla indirdiği topu arka direkte Titi gole çevirdi: 2-5. 90+2'de Diabate'nin şutunda top çizgiyi geçti: 3-5.