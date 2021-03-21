Rize’de keyifler yerinde

Galatasaray’ı 4-3 skorla deviren Atmacalar, alt sıralardan uzaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 22:33Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 06:50
ŞAMPİYONLUK adayı Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Çaykur Rizespor'da camia sevince boğuldu. Rakibini 17 yıl sonra deplasmanda deviren Atmacalar, ligde rahat bir nefes aldı. Yeni hocası Bülent Uygun ile 2 maçta 6 puan çıkaran mavi-yeşillilerde Başkan Hasan Kartal takımın öz güvenini geri kazandığını bildirdi. Kartal, "Yeni hocamız ile çok iyi bir uyum yakaladık. İki maçta aldığımız 6 puan alt sıralardan uzaklaşarak rahat nefes almamızı sağladı. Kazanılan iki galibiyet ile her şey bitmedi. Önümüzde ligin sonu yaklaştıkça zorluk derecesi artacak bir yarış var. Bu zorlu yarışın sonunu güzel getirmek için tüm gayretimiz ile çalışıyoruz" şeklinde konuştu.