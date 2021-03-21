G.Birliği Yılmaz!

Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 22:31Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 06:50
SÜPER Lig'de geçtiğimiz hafta F.Bahçe'yi mağlup eden G.Birliği, evinde K.Paşa'yı da yendi. İlk yarısı golsüz geçilen maçın 60. dakikasında Sefa Yılmaz takımını öne geçirdi. Konuk ekip 66'da Yusuf Erdoğan'la eşitliği sağladı: 1-1. 76'da topuğuyla şık bir gol kaydeden Sefa Yılmaz, takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1. 84'te kazanılan penaltıda topun başına geçe Hajradinovic, önce Nordfeldt'i geçemedi sonra da dönen topu auta gönderdi. Düşme hattındaki kritik maçın ardından G.Birliği 27 puana yükseldi. Paşa ise 31'de kaldı.