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G.Birliği Yılmaz!

Başkent ekibi, ’ın golleriyle ’yı mağlup ederek 2’de 2 yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 22:31 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 06:50
G.Birliği Yılmaz!
'de geçtiğimiz hafta 'yi mağlup eden G.Birliği, evinde K.'yı da yendi. İlk yarısı golsüz geçilen maçın 60. dakikasında takımını öne geçirdi. Konuk ekip 66'da 'la eşitliği sağladı: 1-1. 76'da topuğuyla şık bir gol kaydeden Sefa Yılmaz, takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1. 84'te kazanılan penaltıda topun başına geçe , önce Nordfeldt'i geçemedi sonra da dönen topu auta gönderdi. Düşme hattındaki kritik maçın ardından G.Birliği 27 puana yükseldi. Paşa ise 31'de kaldı.
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