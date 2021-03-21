Düelloda iki yaralı

Üç penaltı ve bir kırmızı kartın çıktığı maçta Y. Malatya ile Gaziantep FK 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip iki kez öne geçse de rakibini yenemedi.
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 22:30Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 06:50
ANADOLU derbisinde kazanan çıkmadı. Yeni Malatyaspor'un Gaziantep FK'yı ağırladığı maç 2-2 sona erdi. 13'te konuk ekip öne geçti. Andre Sousa'nun kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 34'te Andre Sousa, Adem Büyük'e müdahalesi sonrası penaltı oldu. Gaziantep hocası itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. 37'de Adem Büyük penaltıyı kullandı direkten dönen top kaleci Günay'ın sırtına çarpıp gol oldu: 1-1. 66'da Adem Büyük bu kez Tosca'ya penaltı yaptı. 69'da Kenan beyaz noktadan ağları sarstı: 1-2. 76'da Olkowski'nin eline çarptı hakem VAR'a gidip penaltı verdi. 80'de Adem golü attı: 2-2. 84'te Hadebe, Kenan Özer'e dirsek attı VAR'dan izleyen hakem kırmızıyı verdi.