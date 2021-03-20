Yeni Malatyaspor Gaziantep FK 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Heyecan düzeyi yüksek geçen karşılaşma 2-2 berabere bitti. Yeni Malatyaspor'un gollerini Günay Güvenç (KK) ve penaltıdan Adem Büyük kaydetti. Gaziantep FK'nın golleri ise Muhammet Demir ve penaltıdan Kenan Özer kaydetti.

MALATYASPOR'DA HADEBE KIZARDI!

Yeni Malatyaspor'da Teenage Hadebe 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor'un puanı 32 oldu. Gaziantep FK ise 47 puana ulaştı.



