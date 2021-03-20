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Yeni 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 31. haftasında Yeni sahasında 'yı konuk etti. 'nda oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. 'un gollerini (KK) ve penaltıdan kaydetti. Gaziantep FK'nın golleri ise ve penaltıdan kaydetti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 18:00
Yeni Malatyaspor Gaziantep FK 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Yeni ile kozlarını paylaştı. Heyecan düzeyi yüksek geçen karşılaşma 2-2 berabere bitti. 'un gollerini (KK) ve penaltıdan kaydetti. Gaziantep FK'nın golleri ise ve penaltıdan kaydetti.

MALATYASPOR'DA HADEBE KIZARDI!
Yeni Malatyaspor'da 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor'un puanı 32 oldu. Gaziantep FK ise 47 puana ulaştı.


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