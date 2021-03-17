Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

Son dakika spor haberleri: İşte 'in en değerli 20 futbolcusu! ve Boupendza...

Son dakika haberi: Süper Lig'de geride kalan 30 haftanın ardından futbolcuların değerleri güncellendi. Transfermarkt verilerine göre gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken isimlerin piyasa değerleri büyük artış gösterdi. Süper Lig'de zirvede yer alırken Hataysporlı 'nın yükselişi de dikkatlerden kaçmadı. İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu....

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 11:35
Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

Transfermarkt.com.tr, 'deki tüm oyuncuların değerlerini güncelledi. Tam 629 oyuncunun değerleri incelenip masaya yatırıldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

Buna göre 'in en değerli futbolcusu Trabzonspor'un yıldız kalecisi olurken Hataysporlu müthiş sıçrama yaptı.

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

Değeri 450 bin €'dan 7 milyon €'ya yükseldi. Gabonlu futbolcu Transfermarkt rekoru kırdı. Artışı tam %1455.

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

KALECİLER ZİRVEDE

İlk sırada yine yer alıyor. Gösterdiği performans ve aldığı transfer teklifleri nedeniyle değeri 16 milyon €'ya yükseldi.

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

Listenin ikinci sırasında ise bu sefer Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır var.

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

Uğurcan gibi Altay'da geride kalan haftalarda başarılı performanslar sergiledi. Değeri 11 milyon €'dan 13.5 milyon €'ya çıktı. Böylece 'in en değerli iki ismi kaleciler oldu.

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

İŞTE EN DEĞERLİ 20 FUTBOLCU:

20. Valentin Rosier - Beşiktaş | 6 milyon Euro

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

19. Taylan Antalyalı - Galatasaray | 6 milyon Euro

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

18. Nacer Chadli - Başahşehir | 6 milyon Euro

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

17. Anastasios Bakasetas - Trabzonspor | 6.5 milyon Euro

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

16. Caleb Ekuban - Trabzonspor | 6.5 milyon Euro

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

15. Josef de Souza - Beşiktaş | 6.5 milyon Euro

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

14. - | 7 milyon Euro

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

13. Christian Luyindama - Galatasaray | 7 milyon Euro

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

12. Henry Onyekuru - Galatasaray | 7 milyon Euro

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

11. Abdülkadir Ömür - Trabzonspor | 8.5 milyon Euro

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

10. Cyle Larin - Beşiktaş | 9 milyon Euro

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

9. Rachid Ghezzal - Beşiktaş | 9 milyon Euro

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

8. Ozan Tufan - Fenerbahçe | 9.5 milyon Euro

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

7. Edin Visca - Başakşehir | 10 milyon Euro

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

6. Vincent Aboubakar - Beşiktaş | 10 milyon Euro

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

5. İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe | 11.50 milyon Euro

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

4. Marcao - Galatasaray | 12 milyon Euro

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

3. Gedson Fernandes - Galatasaray | 12.5 milyon Euro

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

2. Altay Bayındır - Fenerbahçe | 13.50 milyon Euro

Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

1. - Trabzonspor | 16 milyon Euro

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