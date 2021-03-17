Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

İlk sırada yine Uğurcan Çakır yer alıyor. Gösterdiği performans ve aldığı transfer teklifleri nedeniyle değeri 16 milyon €'ya yükseldi.

Listenin ikinci sırasında ise bu sefer Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır var.

Uğurcan gibi Altay'da geride kalan haftalarda başarılı performanslar sergiledi. Değeri 11 milyon €'dan 13.5 milyon €'ya çıktı. Böylece Süper Lig'in en değerli iki ismi kaleciler oldu.