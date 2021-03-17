Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu! Uğurcan Çakır ve Boupendza...

Transfermarkt.com.tr, Süper Lig'deki tüm oyuncuların değerlerini güncelledi. Tam 629 oyuncunun değerleri incelenip masaya yatırıldı.
Transfermarkt.com.tr, Süper Lig'deki tüm oyuncuların değerlerini güncelledi. Tam 629 oyuncunun değerleri incelenip masaya yatırıldı.
Buna göre Süper Lig'in en değerli futbolcusu Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır olurken Hataysporlu Aaron Boupendza müthiş sıçrama yaptı.
Değeri 450 bin €'dan 7 milyon €'ya yükseldi. Gabonlu futbolcu Transfermarkt rekoru kırdı. Artışı tam %1455.
KALECİLER ZİRVEDE
İlk sırada yine Uğurcan Çakır yer alıyor. Gösterdiği performans ve aldığı transfer teklifleri nedeniyle değeri 16 milyon €'ya yükseldi.
Listenin ikinci sırasında ise bu sefer Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır var.
Uğurcan gibi Altay'da geride kalan haftalarda başarılı performanslar sergiledi. Değeri 11 milyon €'dan 13.5 milyon €'ya çıktı. Böylece Süper Lig'in en değerli iki ismi kaleciler oldu.
İŞTE EN DEĞERLİ 20 FUTBOLCU:
20. Valentin Rosier - Beşiktaş | 6 milyon Euro
19. Taylan Antalyalı - Galatasaray | 6 milyon Euro
18. Nacer Chadli - Başahşehir | 6 milyon Euro
17. Anastasios Bakasetas - Trabzonspor | 6.5 milyon Euro
16. Caleb Ekuban - Trabzonspor | 6.5 milyon Euro
15. Josef de Souza - Beşiktaş | 6.5 milyon Euro
14. Aaron Boupendza - Hatayspor | 7 milyon Euro
13. Christian Luyindama - Galatasaray | 7 milyon Euro
12. Henry Onyekuru - Galatasaray | 7 milyon Euro
11. Abdülkadir Ömür - Trabzonspor | 8.5 milyon Euro
10. Cyle Larin - Beşiktaş | 9 milyon Euro
9. Rachid Ghezzal - Beşiktaş | 9 milyon Euro
8. Ozan Tufan - Fenerbahçe | 9.5 milyon Euro
7. Edin Visca - Başakşehir | 10 milyon Euro
6. Vincent Aboubakar - Beşiktaş | 10 milyon Euro
5. İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe | 11.50 milyon Euro
4. Marcao - Galatasaray | 12 milyon Euro
3. Gedson Fernandes - Galatasaray | 12.5 milyon Euro
2. Altay Bayındır - Fenerbahçe | 13.50 milyon Euro
1. Uğurcan Çakır - Trabzonspor | 16 milyon Euro