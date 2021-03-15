Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Kasımpaşa ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Konyaspor maçı 15 Mart Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de 29'uncu haftada Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Konyaspor, 30'uncu hafta karşılaşmasında pazartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Konyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maçtan 3 puan çıkarmayı hedefliyor.

7 OYUNCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYOR



Yeşil-beyazlıların Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanına, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Sehic, Ahmet Çalık, Eray Birniçan, Diomande, Barış Yardımcı, Anicic ve Alper Uludağ katılamadı.

4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA



Konyaspor'da ayrıca Kravets, Guilherme, Skubic ve Diomande Kasımpaşa maçında oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde, 31'inci haftadaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.