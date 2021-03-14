Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 30. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 10:12 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 10:14
Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Denizlispor maçı 14 Mart Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Tosca, Miranda, Djilobodji, , Vetrih, , Bilal, , Muhammet

Denizlispor: Cenk, , Mustafa Yumlu, , Özer, , Fabiano, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega

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