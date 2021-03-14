Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Gaziantep FK ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Denizlispor maçı 14 Mart Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Tosca, Miranda, Djilobodji, Rashid, Vetrih, Kenan Özer, Bilal, Maxim, Muhammet

Denizlispor: Cenk, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıb, Özer, Ayman Mohammed, Fabiano, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega