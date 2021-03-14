Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Denizlispor | CANLI

- Denizlispor | CANLI

'in 30. haftasında , sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 15:51
Gaziantep FK - Denizlispor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Denizlispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: , , , , , , Kenan, , , , Dicko

Denizlispor: , Oğuz, , , Özer, , Bakalorz, Diskerud, Rodallegha, Sacko, Sagal

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