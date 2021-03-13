Haberler Süper Lig Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 30. haftasında sahasında 'ü konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 08:56 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 08:57
Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 13:30'da 'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Ziya, Hakan, Fajr, Boyd, Kone, Kayode

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Borini, Sobiech

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