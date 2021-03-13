Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Sivasspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Ziya, Hakan, Fajr, Boyd, Kone, Kayode

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Borini, Sobiech