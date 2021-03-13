Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Kayserispor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Galatasaray maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KAYSERİSPOR: Doğan, Ramazan, Kolovetsios, Uğur, Aziz, Attamah, Lennon, Henrique, Muhar, Avromovski, İlhan

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Arda, Falcao, Mohamed

ARDA TURAN DALYA DİYECEK!

Arda Turan, Süper Lig kariyerinde çıktığı 199 karşılaşmada 35 kez ağları havalandırdı.

Tecrübeli futbolcu, ligde 150 maçta Galatasaray, 34 müsabakada Medipol Başakşehir ve 15 karşılaşmada Manisaspor forması giydi.

Sarı-kırmızılı forma altında 31 gol atan Arda Turan, Manisaspor ve Medipol Başakşehir'de ise ikişer kez meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Ara Turan, ligde görev aldığı karşılaşmalarda 37 sarı, 3 kırmızı kart gördü.

Deneyimli futbolcu, 2007-2008 sezonunda Galatasaray'da lig şampiyonluğu yaşadı.

50. RANDEVUDA

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 49 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 31 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ise 3 defa rakibini mağlup edebildi. 15 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 109 golüne, Kayseri temsilcisi 38 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini ise 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

SON 2 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisinden sonra oynadığı 2 maçta 3 puan alamadı. Ankara'da MKE Ankaragücü mağlup olan sarı-kırmızılılar evinde de DG Sivasspor ile berabere kaldı. Aslan, Kayserispor karşılaşmasıyla tekrar seri yakalayıp zirveye geçme planları yapıyor.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 14 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Cimbom 22 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü. Aslan son dış sahada karşılaşmasında Ankaragücü'ne 2-1 yenildi.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 28 karşılaşmada kalesinde 23 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 13 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 55 golle, 59 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Etebo, Ryan Babel ve Marcao karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde yer alamayacak.

MKE Ankaragücü maçında direkt kırmızı kart gören Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed, 1 maç cezasını Sivasspor karşısında tamamladı. Muhammed, Kayseri karşısında oynayabilecek. Tedavileri süren Ryan Donk ile Emre Taşdemir ise kadroda olamayacak.

HALİS ÖZKAHYA DÜDÜK ÇALACAK

Kayserispor - Galatasaray mücadelesini hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Halis Özkahya, Süper Lig'de 260. kez karşılaşmada düdük çalacak. Bu müsabakaların 113'ünü ev sahibi, 76'sını ise deplasman takımları kazandı. 71 maç ise berabere sona erdi.