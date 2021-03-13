Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Meriah, Talbi, Melnjak, Abdullah, Djokovic, Sabo, Boldrin, Söderlund

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Ribeiro, Akintola, Aabid, Muhammed, Boupendza, Diouf