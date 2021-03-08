Haberler Süper Lig Son dakika spor haberi: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den kadın hakemlerle ilgili önemli açıklama

Son dakika spor haberi: TFF Başkanı 'den kadın hakemlerle ilgili önemli açıklama

Son dakika spor haberleri... (TFF) Başkanı , 'nde yaptığı açıklamada, kadın futbol liglerinin kısa süre içerisinde başlatılmasının planlandığını duyurdu. Özdemir ayrıca, 2023 yılında kadın hakemlerin 'de görev alabileceğini de söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 12:07 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 12:19
Son dakika spor haberi: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den kadın hakemlerle ilgili önemli açıklama

(TFF) Başkanı , yapılan sponsorluk anlaşması töreninde, 'nü kutladı. Özdemir, kadın futbol liginin başlamasıyla ilgili de flaş bir açıklama yaptı. Pandemi nedeniyle ertelenen kadın futbol liginin yakın zamanda başlayacağı bildirildi.

Nihat Özdemir konuyla ilgili, "Sizlere bir müjde vermek istiyorum. Pandemi nedeniyle birçok ülkede kadın ligleri iptal edilirken biz önemli bir adım atıyoruz. Dar kapsamlı olsa da kadın ligimizi çok yakın bir zamanda başlatacağız" ifadelerini kullandı. Özdemir ayrıca, 2023 yılında 'de kadın hakemlerin de görev almasının hedeflendiğini söyledi.

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