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Son dakika spor haberleri: 'de 29. haftanın hakemleri belli oldu!

Son dakika spor haberleri: 'de heyecan devam ediyor. resmi sitesinden 29. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 11:42 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 11:52
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu!

'in 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun görev verdiği hakemler, 'nun resmi sitesinden açıklandı.

İşte 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler:

Yeni Malatyaspor:

Gaziantep FK: :

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Kayserispor:

Galatasaray Sivasspor: Ali Şansalan

Trabzonspor Alanyaspor: Suat Arslanboğa

Antalyaspor Kasımpaşa: Serkan Tokat

Konyaspor Fenerbahçe: Fırat Aydınus

Göztepe BB Erzurumspor: Zorbay Küçük

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