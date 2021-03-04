Alanyaspor Göztepe | Süper Lig maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Alanyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. Kritik müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor-Göztepe maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Siopis, Kadzior, Davidson, Bareiro

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Halil, Diabate, Cherif Ndiaye, Ideye