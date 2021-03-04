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'in 28. haftasında sahasında 'yi konuk ediyor. Zorlu mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 15:52 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 15:57
Alanyaspor Göztepe | Süper Lig maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. 'nda oynanan mücadelede hakem düdük çalıyor. Kritik müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor-Göztepe maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, , Tzavellas, Fatih, , , , , , , Bareiro

Göztepe: , Murat, , , Dzenan, Obinna, Soner, Halil, Diabate, Cherif Ndiaye, Ideye

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