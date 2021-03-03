Kayserispor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Başakşehir ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Rizespor maçı 3 Mart Çarşamba günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Ramazan, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz, Attaah, Muhar, Lennon, Avramovski, İlhan P., Maglica.

Ç. Rizespor: Gökhan, Onur, Selim, Talbi, Meriah, İsmail, Yasin, Dokovic, Sabo, Samudio, Skoda.