Kayserispor - Çaykur Rizespor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Kayserispor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetiyor.





KAYSERİSPOR - RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Uğur Demirok, Attamah, Ramazan, Kolovetsios, Muhar, Avramovski, P. Henrique, Lennon, Maglica

Rizespor: Gökhan, Talbi, Selim, Melnjak, Meriah, Abdullah, Baiano, Boldrin, Sabo, Djokovic, Söderlund

KAYSERİSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Rizespor maçı 3 Mart Çarşamba günü saat 19:00'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.