Haberler Süper Lig Kayserispor - Çaykur Rizespor | CANLI

Kayserispor - | CANLI

Spor Toto 'in 28. haftasında Kayserispor sahasında ile karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 19:00
Kayserispor - Çaykur Rizespor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı yönetiyor.


KAYSERİSPOR - RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: , , , , Ramazan, Kolovetsios, Muhar, , P. Henrique, , Maglica

Rizespor: Gökhan, Talbi, Selim, , Meriah, Abdullah, , , , , Söderlund

KAYSERİSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Rizespor maçı 3 Mart Çarşamba günü saat 19:00'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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