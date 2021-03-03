BB. Erzurumspor Fatih Karagümrük 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Erzurumspor, 17. dakikada Aatif Chahechouhe'nin penaltı golüyle öne geçti. Fatih Karagümrük, 30. dakikada Arthur Sobiech ile bu gole cevap verdi. Karagümrük, 53. dakikada Castro ile öne geçti. Erzurumspor bu gole 63. dakikada Osman Çelik ile cevap verdi.

İstanbul takımlarını konuk ettiği 8 maçı da kazanamayan BB Erzurumspor, 3 maç sonra ilk kez puan aldı. Bu sonucun ardından Erzurumspor 26, Fatih Karagümrük ise 41 puana yükseldi.

Erzurumspor, bir sonraki maçında Göztepe'ye konuk olacak. Fatih Karagümrük ise evinde MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakika Ricardo Gomes, Bertolacci'nin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Aatif topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderdi. 1-0

30'ncu dakikada Bertolocci'nin cezasahasına attığı pasla buluşan Sobiech'in sert şutunda top ağlara gitti. 1-1

42'nci dakikada Elbasan Rashani'nin ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Da Costa'nın kafa şutunda top yandan auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARI

53'üncü dakikada sol kanattan arka direğe yapılan ortada Alassane Ndao, topu kale sahasına çıkardı. Nahuel Castro'nun vole şutunda top ağlara gitti. 1-2.

63'üncü dakikada sol kanattan çalımlarla çizgiye inen Zakarya Bergdich'in ortasında topa dokunan Osman Çelik takımının ikinci golünü attı. 2-2

70'inci dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı faul atışında kale dibindeki El Kebir, topa dokunamadı.

77'nci dakikada Aatif'in pasıyla cezaalanında topla buluşan Osman Çelik, Emrah Başsan'ı gördü. Emrah Başsan uzak direğe doğru aşırtma bir vuruş yaptı, top çerçeveyi bulmadı.

80'inci dakikada cezaalanına çalımlarla giren Novikovas kale önüne doğru topu gönderdi. Kaleci Emiliano Viviano'yu geçen Osman Çelik, topu kale yerine auta gönderdi.

82'nci dakikada Petrus'un cezaalanı dışından vurduğu sert şuttu top yan diriğe çarparak auta gitti.

89'uncu dakikada ani gelişen Karagümrük atağında Yannis Salibur, kaleci Jakup Szumski ile karşı karşıya kaldı. Salibur'un şutu kalecide kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-2 sona erdi.