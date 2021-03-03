Başakşehir Konyaspor | Süper Lig maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Başakşehir ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başakşehir - Konyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Mehmet Topal, Aleksic, Berkay, Deniz, Crivelli

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Amir, Sekidika, Cikalleshi, Daci