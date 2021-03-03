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Başakşehir | maçı CANLI

'in 28. haftasında Başakşehir sahasında 'u konuk ediyor. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 16:02 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 16:05
Başakşehir Konyaspor | Süper Lig maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başakşehir - Konyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Başakşehir: , , , , , , , , , Deniz, Crivelli

Konyaspor: , , Ahmet, , , Jevtovic, Diomande, Amir, Sekidika, Cikalleshi, Daci

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