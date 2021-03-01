Son dakika haberleri | Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası geride kalırken gözler yarın başlayacak 28. haftaya çevrildi. Açılış gününde şampiyonluğun iddialı takımlarından Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'ın Ankaragücü'ne konuk olacağı haftada Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Haftanın karşılaşmaları ve hakemleri şu şekilde;





YARIN:



16.00 Gaziantep FK - Gençlerbirliği: BAHATTİN ŞİMŞEK



19.00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: HALİS ÖZKAHYA

3 MART ÇARŞAMBA



13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fatih Karagümrük: ALİ ŞANSALAN



16.00 Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU



16.00 Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor: ALİ PALABIYIK



19.00 Hes Kablo Kayserispor - Çaykur Rizespor: HÜSEYİN GÖÇEK



19.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: HALİL UMUT MELER

4 MART PERŞEMBE



16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: TUGAY KAAN NUMANOĞLU



16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: ABDULKADİR BİTİGEN



19.00 Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK