Haberler Süper Lig Son dakika haberleri | Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika haberleri | Spor Toto 'de 28. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto 'in 27. haftası geride kalırken gözler yarın başlayacak 28. haftaya çevrildi. Açılış gününde şampiyonluğun iddialı takımlarından , ile deplasmanda karşılaşacak. 'ın 'ne konuk olacağı haftada sahasında 'u konuk edecek. 28. haftanın maçlarını yönetecek hakemler de belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 12:27 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 12:45
Son dakika haberleri | Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto 'in 27. haftası geride kalırken gözler yarın başlayacak 28. haftaya çevrildi. Açılış gününde şampiyonluğun iddialı takımlarından , ile deplasmanda karşılaşacak. 'ın 'ne konuk olacağı haftada sahasında 'u konuk edecek.

Haftanın karşılaşmaları ve hakemleri şu şekilde;



YARIN:

16.00 Gaziantep FK - Gençlerbirliği: BAHATTİN ŞİMŞEK

19.00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: HALİS ÖZKAHYA

3 MART ÇARŞAMBA

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fatih Karagümrük: ALİ ŞANSALAN

16.00 Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

16.00 Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor: ALİ PALABIYIK

19.00 Hes Kablo Kayserispor - Çaykur Rizespor: HÜSEYİN GÖÇEK

19.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: HALİL UMUT MELER

4 MART PERŞEMBE

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: ABDULKADİR BİTİGEN

19.00 Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK

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