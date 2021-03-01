Son dakika haberleri | Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası geride kalırken gözler yarın başlayacak 28. haftaya çevrildi. Açılış gününde şampiyonluğun iddialı takımlarından Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'ın Ankaragücü'ne konuk olacağı haftada Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Haftanın karşılaşmaları ve hakemleri şu şekilde;
YARIN:
16.00 Gaziantep FK - Gençlerbirliği: BAHATTİN ŞİMŞEK
19.00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: HALİS ÖZKAHYA
3 MART ÇARŞAMBA
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fatih Karagümrük: ALİ ŞANSALAN
16.00 Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
16.00 Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor: ALİ PALABIYIK
19.00 Hes Kablo Kayserispor - Çaykur Rizespor: HÜSEYİN GÖÇEK
19.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: HALİL UMUT MELER
4 MART PERŞEMBE
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: ABDULKADİR BİTİGEN
19.00 Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK