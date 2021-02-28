Haberler Süper Lig Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 27. haftasında sahasında 'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 08:48 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 08:49
Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Kasımpaşa maçı 28 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Nwobodo, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Breckai Haddadi, Aytaç, Bistrovic, Yusuf, Hodzic, Hajradinovic, Thelin

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