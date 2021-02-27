Süper Lig’de bugün

Önce saat 13.30'da üst sıraları zorlayan Alanya ve Fatih Karagümrük, İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Yine aynı saatte Hatay, gol kralı Boupendza'nın cezalı olduğu maçta düşme hattındaki A.Gücü'nü ağırlayacak. Saat 16.00'da ise 6 maçtır galibiyete hasret Rize, 2'de 2 yapan Sivas'ı konuk edecek. Saat 16.00'daki diğer mücadelede ise 10 maçtır yenilmeyen Antalya, 8 maçtır kazanamayan düşme hattındaki son şampiyon Başakşehir'le Antalya'da karşılaşacak.