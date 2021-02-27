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Son dakika spor haberi... Bugün gündüz kuşağındaki 4 maç nefesleri kesecek. İşte günün karşılaşmaları ve detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 00:20 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Süper Lig’de bugün

Önce saat 13.30'da üst sıraları zorlayan ve , 'da kozlarını paylaşacak. Yine aynı saatte , gol kralı 'nın cezalı olduğu maçta düşme hattındaki A.Gücü'nü ağırlayacak. Saat 16.00'da ise 6 maçtır galibiyete hasret , 2'de 2 yapan 'ı konuk edecek. Saat 16.00'daki diğer mücadelede ise 10 maçtır yenilmeyen , 8 maçtır kazanamayan düşme hattındaki son şampiyon 'le Antalya'da karşılaşacak.

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