Haberler Süper Lig Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 27. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 09:15
Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Başakşehir maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Kudryashov, Veysel, Eren, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Podolski, Orgill

Başakşehir: Mert, Cemali, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Gulbrandsen, Demba Ba, Crivelli

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