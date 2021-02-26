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Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 20:53 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50
Süper Lig'den haberler

PLASE TUNA

Teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren , 'nin efsane oyuncusu 'ya teklif götürmüştü. Diğer yandan alternatiflerini belirleyen sarı-kırmızılılar, ile de dirsek temasında. Son olarak Antalya'yı çalıştıran Tuna ile de bir görüşme yapılacak.

ÖZGÜVEN AŞISI!

teknik direktörü , takımda kısa sürede özgüven ve artışı gibi konularda gelişme sağladığını belirtti. Genç hoca, "Fazla taktik idman fırsatı olmadı. Denizli, ve maçları özgüven açısından önemliydi" dedi.

REMY DÖNÜYOR

'da uzun süredir sakatlık nedeniyle forma giymeyen 'den müjdeli haber geldi. Karadeniz ekibinin başkanı , Fransız yıldızın 2-3 maç sonra sahalara döneceğini açıkladı. Remy, 10 maçta 6 gol atmıştı .

CELTİC YOLCUSU

'dan ailevi sorunlar sebebiyle ayrılan , 'le görüşüyor. İskoç ekibinin, 53 yaşındaki hocayla anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Petrescu, Kayseri'de 8 maçta 9 puan topladı.

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