Süper Lig'den haberler

PLASE TUNA

Teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Malatyaspor, F.Bahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza'ya teklif götürmüştü. Diğer yandan alternatiflerini belirleyen sarı-kırmızılılar, Tamer Tuna ile de dirsek temasında. Son olarak Antalya'yı çalıştıran Tuna ile de bir görüşme yapılacak.

ÖZGÜVEN AŞISI!

Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, takımda kısa sürede özgüven ve artışı gibi konularda gelişme sağladığını belirtti. Genç hoca, "Fazla taktik idman fırsatı olmadı. Denizli, Beşiktaş ve Malatya maçları özgüven açısından önemliydi" dedi.

REMY DÖNÜYOR

Çaykur Rizespor'da uzun süredir sakatlık nedeniyle forma giymeyen Loic Remy'den müjdeli haber geldi. Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, Fransız yıldızın 2-3 maç sonra sahalara döneceğini açıkladı. Remy, 10 maçta 6 gol atmıştı .

CELTİC YOLCUSU

Kayserispor'dan ailevi sorunlar sebebiyle ayrılan Dan Petrescu, Celtic'le görüşüyor. İskoç ekibinin, 53 yaşındaki hocayla anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Petrescu, Kayseri'de 8 maçta 9 puan topladı.