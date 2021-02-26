Haberler Süper Lig Konyaspor Gaziantep FK | CANLI Süper Lig maçı

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Spor Toto 'in 27. haftasında sahasında 'yı ağırlıyor. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 15:55
Konyaspor Gaziantep FK | CANLI Süper Lig maçı

'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Konya BB. Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem düdük çalıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER
KONYASPOR: , , Ahmet, Abdulkerim, , , , Jevtovic, , , Cikalleshi

GAZİANTEP FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Tosca, Morais, Sousa, Vetrih, Maxim, Mirallas, Dicko

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
'de Konyaspor ile Gaziantep FK'nın karşı karşıya geldiği maç saat 16.00'da başladı ve BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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