Konyaspor Gaziantep FK | CANLI Süper Lig maçı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Konyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Konya BB. Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER

KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Diomande, Sekidika, Jevtovic, Rahmanovic, Milosevic, Cikalleshi



GAZİANTEP FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Tosca, Morais, Sousa, Vetrih, Maxim, Mirallas, Dicko



KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Sport Toto Süper Lig'de Konyaspor ile Gaziantep FK'nın karşı karşıya geldiği maç saat 16.00'da başladı ve BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.