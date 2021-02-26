Konyaspor - Gaziantep FK: 0-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 31'e, Gaziantep FK ise 40'a yükseltti.



MAÇTAN DAKİKALAR



4. dakikada Olkowski'nin sağdan uzun kullandığı taç atışında ceza sahasına gelen topu savunma uzaklaştıramadı. Vetrih'in sektirdiği topu Dicko kafayla ağlara yolladı ancak hakem Erkan Özdamar, VAR'dan gelen uyarı sonrasında elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.



18. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında ceza alanında topla buluşan Maxim sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Eray topu ayağıyla çıkardı.



31. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa Jevtovic vurdu ancak top kaleci Günay'ın ellerinde kaldı.



36. dakikada savunma arkasına atılan ara pasla topla buluşan Cikalleshi kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ama gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



41. dakikada ara pasla ceza alanına giren Dicko şutunu çekti ve fileleri havalandırdı ancak yardımcı hakemin uyarısıyla gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.



45+5. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Morais'in ortasına Diomande ters bir vuruş yaptı, top az farkla yandan dışarı gitti.

52. dakikada kaleci Günay'ın hatalı degajında rakip sahanın ortalarında topla buluşan Jevtovic bekletmeden şutunu çekti, top az farkla dışarıya gitti.



58. dakikada sol çaprazda ceza sahası önünde topla buluşan Mirallas şutunu çekti, top direkten oyun alanına döndü.



64. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında Olkowski'nin yaptığı orta savunmadan sekti. Djilobodji kaleci Eray'ın üzerinden kafayla topu ağlara gönderdi ancak hakem pozisyonu faul olarak değerlendirdi ve golü iptal etti.



90+5. dakikada Cikalleshi uzaktan kaleyi düşündü, top auta gitti.