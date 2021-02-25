Son dakika spor haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan seyirci açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gündeme dair konuştu. Fahrettin Koca, toplantılar ve maçlarla ilgili herhangi bir karar değişikli olacak mı yönündeki soruya basın toplantısında yanıt verdi.

"TOPLANTI VE MAÇLARLA İLGİLİ"

Toplantılarla, maçlarla ilgili. Kendi özel durumu ben dün açıkladım. Toplantılarla ilgili genel olarak biz salgında bulaşıcının nasıl olduğunu biliyoruz. İlk günden itibaren salgında yakın temasla birlikte bulaşıcının arttığını biliyoruz. Vatandaşlarımızı kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak kalmaları gerektiğini ifade etmiştik. Bu bilgilendirmede değişiklik yok. Bunun üzerine daha fazla bir şey söylemem fazla olur.

"MAÇLARDA YER YER TEDBİRLER OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Maçlarla ilgili benzer şekilde tedbirlerle yer yer olmadığını görüyoruz. Zaten yasak var biliyorsunuz. Taraftar olmak, insanımızın sağlığını ötelemeyi gerektirmez. Bizim daha hassiyetle, gayretle çaba sarfetmemiz gerekiyor 83 milyon vatandaşımızın eşit fedakarlıkta bulunarak mücadeleye katkı sağlaması gerekiyor. Bu başarı, hep birlikte mücadele ederek 83 milyon vatandaşımızın başarısı olur. Hepimizin hassasiyetle üzerine düşeni yapması gerektiği kanaatindeyim."