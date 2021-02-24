Nefes kesiyor

Süper Lig'de Beşiktaş'ın BAY geçtiği haftada gözler zirvedeki kritik mücadelelerdeydi. Galatasaray bu sezon hem ligin ilk devresinde hem de kupada yenildiği Alanyaspor'a karşı deplasmanda farklı bir anlayışla sahadaydı. İlk defa topu bıraktı. Bunda Akdeniz ekibinin hırslı ve kırıcı oyunu da etkili oldu. Ancak Aslan, Emre Kılınç'ın tek golüyle 3 puanı aldı. Fenerbahçe evinde Göztepe'ye kaybetti. Galatasaray ve Yeni Malatya'dan sonra bir başka sarı-kırmızılı ekip daha Kadıköy'den zaferle çıktı. İç saha yenilgisi toplamda 5 oldu. Puan olarak rakiplerine uzak değil ancak oyuncuları beğenilmiyor. Yeni Türkü'nün meşhur eserinde olduğu gibi 'Bak işte yaklaşıyor fırtına, bak yine yükseliyor dalgalar'... Trabzonspor, 11 maçtır yenemediği Başakşehir'i deplasmanda hem de birçok eksiğine rağmen devirdi. Kalede 18'lik Kağan mükemmeldi. Önünde Edgar-Hugo ikilisi kusursuz oynadılar. Sonradan giren Yusuf Sarı'nın 80 metrelik deparı sonrasında attığı gol de mükemmeldi. Fırtına zirveyi tehdit etmeyi sürdürüyor. Ligin dibinde A.Gücü etkili olduğu maçta Rize'yi geçemedi. Denizli, G.Birliği'ni etkili bir oyunla devirdi.



HAFTANIN TAKIMI: KONYASPOR



Yeni Malatya deplasmanında 2-0 geriye düştüler, ancak geri adım atmadılar. Müthiş bir geri dönüşü başarıp maçtan 3-2 galip ayrıldılar.



HAFTANIN GOLÜ: YUSUF SARI - TRABZONSPOR



Uçtu uçtu, Yusuf Sarı uçtu. Topu kendi kalesine yakın yerden aldı, çizgi üzerinde 80 metre sürdü, Mert'in kapadığı köşeden ağları buldu. Golü Gareth Bale'i hatırlattı.



HAFTANIN ASİSTİ: DIABATE (GÖZTEPE)



Göz-Göz'ün Fenerbahçe'yi deplasmanda yendiği maçta Diabate, Halil Akbunar'a 50 metrelik bir pas attı. Onu kaleci Altay ile karşı karşıya bıraktırdı. Halil de Altay'ı geçerek golünü attı.



HAFTANIN KURTARIŞI: KAĞAN (TRABZON)



Kolay değil henüz lise son sınıf öğrencisi olan Kağan akranlarının dizinin titreyeceği bir ortama çıktı. Sakin ve soğukkanlıydı. 90+4'te Gulbrandsen'e engel olup 3 puanı kazandırdı.



GOL KRALLIĞI: BOUPENDZA - HATAY



Boupendza...HATAY ........18

Larin............BEŞİKTAŞ......12

Aboubakar.BEŞİKTAŞ......12

Maxim......... G.ANTEP.......11

Adem........Y.MALATYA....10

Bakasetas..TRABZON.....10

Rodallega.....DENİZLİ .........9



ASİST KRALLIĞI: GHEZZAL - BEŞİKTAŞ



Ghezzal....BEŞİKTAŞ ........11

Gradel.......... SİVAS.............7

Caner.........F.BAHÇE..........6

Ozan..........F.BAHÇE..........6

Halil...........GÖZTEPE..........6

Visca......BAŞAKŞEHİR ......5

Pelkas........F.BAHÇE..........5







HAFTANIN OLAYI: UMUT BULUT REKORU KIRDI



Beğeneni kadar, beğenmeyeni de çok ancak Umut Bulut adını Türk futbol tarihine yazdırmayı başardı. Tecrübeli forvet oyuncusu 504'üncü Süper Lig maçına çıkarak bu alanda rekor kırdı. 37 yaşındaki oyuncu, profesyonelliği ve çalışkanlığıyla gençlere örnek oluyor.



HAFTANIN YILDIZI: YUSUF ERDOĞAN - KASIMPAŞA



HAFTANIN SÖZÜ: FATİH TERİM

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim maç öncesi yapılan algıların hakem Zorbay Küçük'ü etkilediğini belirtti. Bunu da kendine has cümleler kullanarak ifade etti: "Bazı şeylerden korkacaklarsa yaşamak cesurların hakkı. Sen öyle kaderle oynayamazsın. Başka tepkilerle bu düdüğü çalmayacaksınız."



HAFTANIN FOTOĞRAFI: Zorlu maç bitiyor, Trabzon takımı 18'lik Kağan'a koşuyor. Haftaya damga vuran kareydi.



İNENLER



F.BAHÇE

ZEMİNLER

HAKEMLER

A.KOCAMAN



ÇIKANLAR



MUSLERA

EDGAR

DENİZLİ

SİVAS



HAFTANIN HOCASI: İLHAN PALUT - KONYASPOR



Maça hiç iyi başlamayan takımını devre arasında toparladı. İkinci devre doğru baskı ve alanı kapatarak skoru 3-2'ye getirdiler. İlhan Palut izlerini taşıyan bir zafer oldu.





CEZA TAHTASI



KIRMIZI KART: Szumski (BB Erzurum) Rafael (Başakşehir)



SARI KART: Acquah (Y.Malatya) Boupendza (Hatay) Boumal (BB Erzurum) Uğur (Sivas) Koray (Karagümrük) Hakan (Antalya)



7

Abdullah Avcı kariyerinde ilk defa bir sezonda üst üste 7 maç kazandı.



5

F.Bahçe, 1968-69, 1987-88 ve 1992- 93 sezonlarından sonra ilk kez kendi sahasında 5 yenilgi gördü.



11

G.Saray'ın sağ beki Yedlin, Alanya maçında 11 ikili mücadele kazandı.



3

Trabzonspor, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 3 Süper Lig karşılaşmasını kazandı.