Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı 22 Şubat Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Korcan, Kitsou, Erdi, Pinto, Atilla, Voca, Saba, Lukasik, Emre Güral, Paintsil, Börven

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Talbi, Melnjak, Donsah, Djokovic, Michalak, Samudio, Söderlund