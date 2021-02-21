Gaziantep FK - Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Gaziantep FK ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER



Gaziantep FK: Günay, Güray, Tosça, Dijilobodji, Roderick, Oğuz, Kenan, Vetrih, Maxim, A. Felipe, Mirallas

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Gökdeniz, Hakan, Fredy, Amilton, Orgill



GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.