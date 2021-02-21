Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Antalyaspor | CANLI

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'in 26. haftasında , sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 15:56 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 16:00
Gaziantep FK - Antalyaspor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Güray, Tosça, Dijilobodji, Roderick, Oğuz, Kenan, Vetrih, Maxim, A. Felipe, Mirallas

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Gökdeniz, Hakan, Fredy, Amilton, Orgill

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve 'den canlı yayınlanıyor.

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