Yeni Malatyaspor - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor... 26. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Zeki, Kubilay, Acquah, Adem, Umut, Tetteh

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Jevtovic, Miya, Milosevic, Cikalleshi, Kravets

YENİ MALATYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.