Haberler Süper Lig Yeni Malatyaspor - Konyaspor | CANLI

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'in 26. haftasında , sahasında 'u ağırlıyor. Karşılaşmayı CANLI takip etmek için tıklayın...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 15:57
Yeni Malatyaspor - Konyaspor | CANLI

'de heyecan devam ediyor... 26. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Zeki, Kubilay, Acquah, Adem, Umut, Tetteh

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Jevtovic, Miya, Milosevic, Cikalleshi, Kravets

YENİ MALATYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve 'den canlı yayınlanıyor.

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