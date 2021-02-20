Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Haddadi, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Aytaç, Bistrovic, Yusuf, Hodzic, Koomson, Thelin

Karagümrük: Aykut, Koray, Campi, Roco, Balkovec, Ndiaye, Ndao, Biglia, Borini, Bertolacci, Ademi