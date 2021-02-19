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Başakşehir CANLI

'de 26. haftanın açılış maçında Başakşehir sahasında 'u ağırlıyor. Bordo-mavililer kritik deplasmandan galibiyetle ayrılıp seriyi sürdürmeyi amaçlarken Başakşehir ise güçlü rakibini devirip nefes almak istiyor. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 19:29 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 19:30
Başakşehir Trabzonspor CANLI

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem düdük çalıyor. Kritik müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
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Trabzonspor: Kağan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Faruk Can, Flavio, Berat, Yunus Mallı , Bakasetas, Ekuban, Djaniny.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Trabzonspor maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

AVCI BAŞAKŞEHİR'E KARŞI İLK KEZ RAKİP
Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekipte Teknik Direktör , bu stada ilk kez rakip olarak geldi. Kariyerinde toplam 10 yıl Başakşehir'de görev yapan ve geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, siyah-beyazlı ekibin teknik adamı olarak Başakşehir'le iç sahada karşılaşmış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

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