Başakşehir Trabzonspor CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Kritik müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mehmet Topal, Berkay, Deniz Türüç, Fernandes, Crivelli.

Trabzonspor: Kağan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Faruk Can, Flavio, Berat, Yunus Mallı , Bakasetas, Ekuban, Djaniny.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Trabzonspor maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

AVCI BAŞAKŞEHİR'E KARŞI İLK KEZ RAKİP

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu stada ilk kez rakip olarak geldi. Kariyerinde toplam 10 yıl Başakşehir'de görev yapan ve geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, siyah-beyazlı ekibin teknik adamı olarak Başakşehir'le iç sahada karşılaşmış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.