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takımlarından paylaşımı! Regaip kandili ne zaman?

alemi açısında büyük önem taşıyan , 2021 yılında 18 Şubat tarihine denk gelmektedir. takımları da Regaip Kandili vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte o paylaşımlar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 13:17
Süper Lig takımlarından Regaip Kandili paylaşımı! Regaip kandili ne zaman?

alemi açısında büyük önem taşıyan , 2021 yılında 18 Şubat tarihine denk gelmektedir.

Bu kandilin kelime anlamı bakımından, güzel şeyleri arzu etmek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına geldiğinden bugün yapılacak ibadetlerle Müslüman alemi dualarının kabul olacağına inanmaktadır.

SÜPER LİG TAKIMLARI PAYLAŞIMDA BULUNDU

Regaip Kandili vesilesiyle takımları da sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.










KANDİL GÜNLERİ TARİHLERİ AÇIKLANDI

'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimine göre 2021 kandil günleri de belli oldu. 2021 yılında idrak edilecek olan kandil günleri şöyle;

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

: 10 Mart 2021 Çarşamba

: 27 Mart 2021 Cumartesi

: 8 Mayıs 2021 Cumartesi

: 17 Ekim 2021 Pazar,

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