Süper Lig takımlarından Regaip Kandili paylaşımı! Regaip kandili ne zaman?

İslam alemi açısında büyük önem taşıyan Regaip Kandili, 2021 yılında 18 Şubat tarihine denk gelmektedir.

Bu kandilin kelime anlamı bakımından, güzel şeyleri arzu etmek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına geldiğinden bugün yapılacak ibadetlerle Müslüman alemi dualarının kabul olacağına inanmaktadır.

SÜPER LİG TAKIMLARI PAYLAŞIMDA BULUNDU

Regaip Kandili vesilesiyle Süper Lig takımları da sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.





















KANDİL GÜNLERİ TARİHLERİ AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimine göre 2021 kandil günleri de belli oldu. 2021 yılında idrak edilecek olan kandil günleri şöyle;

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar,