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'de 26. hafta heyecanı başlıyor

'de 26. hafta heyecanı yarın saat 19.00'da oynanacak olan Başakşehir - Trabzonspor maçıyla başlayacak. Zorlu karşılaşmayı yönetecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 10:55
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'in 26. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

20 Şubat Cumartesi:

13.30 - ()

16.00 -: (Yeni Malatya)

16.00 - (Denizli Atatürk)

19.00 - (Bahçeşehir Okulları)

21 Şubat Pazar:

13.30 - (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

22 Şubat Pazartesi:

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)



Kaynak: AA
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