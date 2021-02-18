"Nisan'a kadar seyircisiz"

“1 Nisan’a kadar seyircili oynatma şansımız yok. Herkes şikayet ediyor ama şu anda üç takım yıllar sonra aynı puanda”
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 20:49Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 06:50
TFF Başkanı Nihat Özdemir, birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, ligin dizayn edildiği yönünde yapılan yorumlara tepki göstererek, "Kararlar nedeniyle rahatsız olan camialar, taraftarlar var. Sosyal medyadan huzursuzluk çıkarmaya çalışıyorlar. Biz sosyal medyaya bakmıyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş 51 puanla 25 haftayı tamamladılar. En son 28 yıl önce görülmüş. Ama şunu bunu şikayet ediyorlar. Hedefimiz, kalan haftaları tamamlayarak 16 Mayıs'ta tüm ligleri bitirmek" dedi.
SERDAR TATLI HEPSİNİ DİNLİYOR
Nihat Özdemir hakemlere yönelik eleştirilere de cevap verdi: 1 Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok. Bakanlıkla görüşeceğiz. Ligi dizayn ediyormuşuz! F.Bahçe'yi şampiyon yapacakmışız, son birkaç haftada G.Saray'ı şampiyon yapacakmışız diyorlar. Kazanıyorlar VAR'ı tenkit ediyorlar, kaybediyorlar VAR. Hata yapan hakemi Serdar Tatlı, VAR odasına gidip konuşmaları dinliyor. Takip ediyor ve cezayı veriyor.