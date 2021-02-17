Son dakika: Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 26. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
19 Şubat Cuma:
19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20 Şubat Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
21 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat
16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Hüseyin Göçek
22 Şubat Pazartesi:
19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya