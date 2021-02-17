Haberler Süper Lig Son dakika: Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika: 'de 26. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika haberi: 'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; ile arasında cuma günü oynanacak kritik mücadelede düdük çalacak. Cumartesi günkü Alanyaspor-Galatasaray maçını Zorbay Küçük, pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasını ise Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:45 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:57
Son dakika: Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı!

'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 26. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

19 Şubat Cuma:

19.00 Medipol -:

20 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

21 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat

16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Hüseyin Göçek

22 Şubat Pazartesi:

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

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