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Çimlere 'pandemi' darbesi!

'de oynanan maçlarda, sahaların kötü zemini dikkat çekmeye başladı. 'nden Dr. , bu durumun pandemi ile ilgili olduğunu söyledi. İşte o açıklama...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 00:41
Çimlere 'pandemi' darbesi!

Kış geldi, yağmur-kar yağdı statların bakımsızlığı ortaya çıktı. Son olarak - maçında 'nın zemininin çamur deryasına dönmesi çok konuşuldu.

Bu durumu işin uzmanı olan Öğretim Üyesi Dr. 'a sordu.

İşte alınan cevaplar;

"Pandemi nedeniyle bakım yapılması gereken yaz döneminde futbol oynanmış olması, yoğun maç trafiğinden bakımların yapılamaması zeminlerin durumunun temel sebebi. Buna ek olarak da kulüplerin çim bakımı için yeterli bütçe ayırmaması ve donanımlı personel bulundurmaması da sorunu büyütüyor. Bu saatten sonra kötü zeminlerin normale dönmesi yeni sezonu bulacaktır. Çimi kaldırıp yeni çim bile koysanız bu 2-3 haftalık süreç anlamına gelir. Bu da maliyetli olur. Şu an mevcut iyi olanı korumaktan başka kulüplerin bir çaresi de gözükmüyor."

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