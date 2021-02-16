Çimlere 'pandemi' darbesi!

Kış geldi, yağmur-kar yağdı statların bakımsızlığı ortaya çıktı. Son olarak G.Saray-Kasımpaşa maçında Türk Telekom Stadı'nın zemininin çamur deryasına dönmesi çok konuşuldu.

Bu durumu Sabah Gazetesi işin uzmanı olan Ege Üniversitesi Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Programı Öğretim Üyesi Dr. Ali Salman'a sordu.

İşte alınan cevaplar;

"Pandemi nedeniyle bakım yapılması gereken yaz döneminde futbol oynanmış olması, yoğun maç trafiğinden bakımların yapılamaması zeminlerin durumunun temel sebebi. Buna ek olarak da kulüplerin çim bakımı için yeterli bütçe ayırmaması ve donanımlı personel bulundurmaması da sorunu büyütüyor. Bu saatten sonra kötü zeminlerin normale dönmesi yeni sezonu bulacaktır. Çimi kaldırıp yeni çim bile koysanız bu 2-3 haftalık süreç anlamına gelir. Bu da maliyetli olur. Şu an mevcut iyi olanı korumaktan başka kulüplerin bir çaresi de gözükmüyor."