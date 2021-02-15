TFF’den şehitlere başsağlığı mesajı

Vatandaşlarımızın şehit edilmesinin ardından TFF bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 23:05Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Vatandaşlarımızın şehit edilmesinin ardındanTFF bir başsağlığı mesajıyayımladı. Mesajda, "Hainterör örgütünün bir mağaradarehin tuttuğu masum vatandaşlarımızıalçakça birsaldırıyla şehit ettiğini derinbir üzüntü ile öğrenmişbulunuyoruz. Şehit vatandaşlarımızaAllah'tanrahmet; aileleri, yakınları vemilletimize başsağlığı dileriz"ifadelerine yer verildi.