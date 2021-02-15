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’den şehitlere başsağlığı mesajı

Vatandaşlarımızın şehit edilmesinin ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 23:05 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
TFF’den şehitlere başsağlığı mesajı
Vatandaşlarımızın şehit edilmesinin ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Hain terör örgütünün bir mağarada rehin tuttuğu masum vatandaşlarımızı alçakça bir saldırıyla şehit ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
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