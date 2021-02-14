Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Hatayspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Alanyaspor maçı 14 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Sackey, Katranis, Aabid, Muhammed Mert, Adama Traore, Akintola, Diouf, Boupendza

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Babacar.