Göztepe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Göztepe ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Başakşehir maçı 14 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Esiti, Obinna, Diabate, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye.

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubuike, Ndayishimiye, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Junior Fernandes, Demba Ba.