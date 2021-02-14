Haberler Süper Lig Göztepe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 25. haftasında sahasında 'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 08:16 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 08:17
Göztepe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Başakşehir maçı 14 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Esiti, Obinna, Diabate, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye.

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubuike, Ndayishimiye, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Junior Fernandes, Demba Ba.

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