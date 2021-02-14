Göztepe Başakşehir 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselen Başakşehir, Süper Lig'de şok bir mağlubiyet yaşadı. 25. hafta maçında Göztepe'ye konuk olan turuncu-lacivertliler müsabakadan 2-1 mağlup ayrılarak ateş hattından kurtulamadı. Kritik maçtan 3 puanla ayrılan İzmir ekibi 4 maç aradan sonra ligdeki galibiyet hasretini dindirdi.

Göztepe'ye galibiyeti getiren goller Soner Aydoğdu ve penaltıdan Zulj kaydetti. Başakşehir'in tek golü Deniz Türüç'ten geldi.

Bu sonuçla Göztepe puanını 29'a yükseltirken Başakşehir ise 24 puanda kaldı.

ÜNAL KARAMAN'LA İLK GALİBİYET!

Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, takımının başındaki ilk galibiyetini yaşadı. Başakşehir'i mağlup ederek 3 puan sevinci yaşayan İzmir ekibi, Beşiktaş, Denizlispor ve Gaziantep FK'ya mağlup olmuştu. Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı.