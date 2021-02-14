Haberler Süper Lig Göztepe Başakşehir 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 25. haftasında , deplasmanda 'ye konuk oldu. 'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi ekip önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri ve penaltıdan kaydetti. Başakşehir'in tek golü 'ten geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 17:55 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 18:01
Göztepe Başakşehir 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nda 'yi eleyerek yarı finale yükselen , 'de şok bir mağlubiyet yaşadı. 25. hafta maçında 'ye konuk olan turuncu-lacivertliler müsabakadan 2-1 mağlup ayrılarak ateş hattından kurtulamadı. Kritik maçtan 3 puanla ayrılan ekibi 4 maç aradan sonra ligdeki galibiyet hasretini dindirdi.

Göztepe'ye galibiyeti getiren goller ve penaltıdan kaydetti. Başakşehir'in tek golü 'ten geldi.

Bu sonuçla Göztepe puanını 29'a yükseltirken Başakşehir ise 24 puanda kaldı.

ÜNAL KARAMAN'LA İLK GALİBİYET!
Göztepe'de teknik direktör , takımının başındaki ilk galibiyetini yaşadı. Başakşehir'i mağlup ederek 3 puan sevinci yaşayan İzmir ekibi, , ve 'ya mağlup olmuştu. ile 2-2 berabere kalmıştı.

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