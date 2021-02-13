Kayserispor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Kayserispor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Ankaragücü maçı 13 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Doğan Alemdar, N. Paz, Uğur Demirok, Kvrzic, Yasir Subaşı, Sabovic, K. Muhar, Campanharo, A. Lennon, Luckassen, Avramovski

Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsou, M. Pazdan, Erdi Dikmen, Sarlija, Atakan Çankaya, Lobzhanidze, Orkan Çınar, I. Voca, Emre Güral, A. Badji