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'de 25. hafta hakemleri açıkladı!

'de 25. hafta heyecanı bugün oynanacak - maçıyla başlayacak. 'den yapılan açıklamada bu hafta görev alan hakemler duyuruldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 11:27 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 11:46
Süper Lig'de 25. hafta hakemleri açıkladı!

'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Bugün:

19.00 -Büyükşehir Belediye : Cüneyt Çakır

Yarın:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya

14 Şubat Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

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