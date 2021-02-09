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'de şampiyonluk yarışı nefes nefese!

'de şampiyonluk yarışı son hız devam ediyor. , ve 48 puanla liderlik koltuğunu paylaşırken üç ekip ikinci yarılar itibarıyla 1992-93 sezonu 20. haftasından bu yana ilk kez bir haftayı aynı puanda tamamladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 01:04
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese!

Şu ana kadar ve 3 kez liderlik koltuğunda otururken, ise 6 kez ligde bir haftayı lider olarak kapatmayı başardı. Devre arası gelen isimlerden aldığı verimde başı çeken ise ligin ikinci yarısında attığı 6 golün 5'ini yeni transferleri ile 'in ayağından buldu. Öte yandan üç ekibin paralel özelliklerinden biri de atılan gollerin farklı oyuncuların ayağından gelmesi oldu. Beşiktaş'ta golleri 17 farklı isim kaydederken, Fenerbahçe'de bu sayı 16, Galatasaray'da ise 15 oldu.


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