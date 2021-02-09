Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese!

Şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray 3 kez liderlik koltuğunda otururken, Beşiktaş ise 6 kez ligde bir haftayı lider olarak kapatmayı başardı. Devre arası gelen isimlerden aldığı verimde başı çeken G.Saray ise ligin ikinci yarısında attığı 6 golün 5'ini yeni transferleri Onyekuru ile Mohamed'in ayağından buldu. Öte yandan üç ekibin paralel özelliklerinden biri de atılan gollerin farklı oyuncuların ayağından gelmesi oldu. Beşiktaş'ta golleri 17 farklı isim kaydederken, Fenerbahçe'de bu sayı 16, Galatasaray'da ise 15 oldu.



