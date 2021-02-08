Yeni Malatyaspor Trabzonspor 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trabzonspor zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanından 3 puanla döndü. Rakibini 2-0 mağlup eden Fırtına, üst üste aldığı galibiyetlere bir yenisini ekledi ve zirve tırmanışına devam etti. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Anastasios Bakasetas ve 90+5. dakikada Nwakaeme kaydetti.

SERİ 5 MAÇA ÇIKTI!

Kritik Yeni Malatyaspor virajından 3 puanla ayrılan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Süper Lig'deki galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Bu sonuçla puanını 42'ye yükselten Trabzonspor 4. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 29 puanla 10. sırada yer aldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin ceza alanına ortasında, müsait durumdaki Ekuban'dan önce Hadebe son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.

21. dakikada Chebake'nin ceza alanına gönderdiği topa Tetteh kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

32. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Tetteh'in ceza alanına gönderdiği top karambolde boşta kaldı. Sonrasında savunma meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

49. dakikada Trabzonspor öne geçti. Baker'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Abdulsamed'in yumruklarıyla uzaklaştırdığı topu ceza alanı ön çizgisinde iyi kontrol eden Bakasetas, düzgün bir vuruşta meşin yuvarlağı ağlara buluşturdu: 0-1.

54. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin çevirdiği top savunmadan sekip Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

57. dakikada Hadebe'nin sol kanatta çizgiden içeriye çevirdiği topa Umut Bulut dokunamadı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma son anda uzaklaştırdı.

67. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı kornerde Semih Kaya'nın vuruşu savunmadan sekip kale önünde Tetteh'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Uğurcan yakın mesafeden gole izin vermedi.

90+5. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında topla buluşan Nwakaeme, rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi ve dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.