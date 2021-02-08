Gaziantep FK Göztepe 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Gaziantep FK ile Göztepe kozlarını paylaştı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı 2-0 kazanan Gaziantep FK önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri Djilobodji ve Mirallas kaydetti.

GAZİANTEP FK SA PINTO İLE İLK KEZ KAZANDI!

Ligin flaş ekibi Gaziantep FK, 4 maçlık galibiyet hasretine Göztepe karşısında son verdi. Kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Sa Pinto takımının başında çıktığı dördüncü maçta ilk galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından ligde 4 maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK, puanını 38'e yükseltti ve 7. sırada yer buldu. 4 maçtır kazanamayan Göztepe ise 26 puanla 12. sırada yer aldı.

Gaziantep FK, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise Başakşehir'i ağırlayacak.