Haberler Süper Lig Gaziantep FK Göztepe 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 24. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. ile 'nda karşı karşıya geldi.  Zorlu mücadeleyi 2-0 kazanan Gaziantep FK, yeni teknik direktörü ile ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri Djilobodji ve kaydetti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 18:03 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 18:30
Gaziantep FK Göztepe 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan zorlu karşılaşmayı 2-0 kazanan Gaziantep FK önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri Djilobodji ve kaydetti.

GAZİANTEP FK SA PINTO İLE İLK KEZ KAZANDI!
Ligin flaş ekibi Gaziantep FK, 4 maçlık galibiyet hasretine Göztepe karşısında son verdi. Kırmızı-siyahlılarda teknik direktör takımının başında çıktığı dördüncü maçta ilk galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından ligde 4 maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK, puanını 38'e yükseltti ve 7. sırada yer buldu. 4 maçtır kazanamayan Göztepe ise 26 puanla 12. sırada yer aldı.

Gaziantep FK, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise Başakşehir'i ağırlayacak.

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